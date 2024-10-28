Раскрыто возможное местонахождение последнего беглеца из липецкой колонии

РЕН ТВ: последнего беглеца из липецкой ИК №2 ищут в тамбовском селе Петровское

Последнего заключенного, который сбежал из липецкой исправительной колонии №2, начали искать на заброшенной территории в тамбовском селе Петровское. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, раньше на этом месте делали технический осмотр грузовиков. Выяснилось также, что в Петровском беглецы покупали продукты в сельском магазине.

Вечером 25 октября шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось задержать и допросить. Возбуждено уголовное дело.