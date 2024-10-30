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19:03, 30 октября 2024Путешествия

Пассажир самолета ублажал себя на глазах у попутчиков и тайком сфотографировал женщину

Фото: Jasmin Merdan / Getty Images

Пассажир самолета Etihad Airlines мастурбировал на глазах сидевших рядом незнакомых попутчиков и тайком фотографировал женщину во время полета. Об этом сообщает NBC Boston.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Абу-Даби в Бостон в конце октября. 39-летний Кришна Кунапули домогался пассажирки, трогал ее волосы и снимал на телефон. Члены экипажа заметили происходящее и сделали ему замечание. Однако позже мужчина продолжил нарушать покой других пассажиров — он стал ублажать себя под одеялом, периодически обнажая свои интимные зоны.

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Бортпроводнице пришлось сообщить о случившемся в полицию. Кунапули арестовали после посадки, суд приговорил его к двум годам условного заключения и штрафу в размере 5 тысяч долларов (485 тысяч рублей).

Ранее в Испании таксист попытался изнасиловать британскую туристку и бросил ее на парковке полуголой. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на курорте Майорка.

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      Зарина Дзагоева
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