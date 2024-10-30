Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:24, 30 октября 2024Экономика

Перечислены главные вызовы российской экономики к концу года

Экономист Борисова: высокая инфляция к декабрю станет главным вызовом экономики

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Высокая инфляция станет главным вызовом российской экономики в конце 2024 года. Об этом заявила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с «Газетой.Ru».

Отмечается, что, согласно консенсус-прогнозу Центробанка, к концу 2024 года инфляция может достигнуть 7,3 процента, и вероятность такого сценария можно оценить в 80 процентов.

По словам Борисовой, второй вызов — это ослабление рубля. Третьим фактором специалист назвала торговые барьеры и санкции. Препятствия в международной торговле, как отметила эксперт, продолжают оказывать негативное влияние на российскую экономику.

Четвертый вызов — это замедление темпов экономического роста. Специалист подчеркнула, что снижение темпов роста ВВП до 0,5–2,5 процента в 2025 году станет одним из значимых рисков. Пятый вызов — кадровый голод. Борисова уточнила, что на рынке существует дефицит квалифицированных специалистов.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что напряженная ситуация на внутреннем рынке труда является одним из главных внутренних рисков для среднесрочного социально-экономического прогноза России.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

      Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах с карт контрактников СВО

      Перечислены главные вызовы российской экономики к концу года

      Россия сократила ввоз вина из Евросоюза до минимума с 2004 года

      Пытавшаяся защитить дочь россиянка погибла в результате обстрела ВСУ

      Число сбитых в Ростовской области беспилотников увеличилось

      Рогов сообщил о главной линии обороны ВСУ в Запорожской области

      СК начал проверку причастности зарубежных спецслужб к попытке взрыва общежития РУДН

      В Канаде начались переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо

      Telegram оштрафовали из-за призывов в каналах к отделению Урала от России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше