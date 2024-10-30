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15:09, 30 октября 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Челябинск самолета пытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании RedWings пытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Волгограда в Челябинск лайнера. Во время захода на посадку экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения, никто не пострадал.

Ранее в самолете авиакомпании Qatar Airways с россиянами на борту отказал автопилот. Инцидент произошел с летевшим из Москвы в Доху Boeing 787-800 27 октября.

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      Фариза Бацазова
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