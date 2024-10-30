ПСБ повысит максимальную ставку по накопительным счетам

ПСБ с 1 ноября повысит ставку по накопительным счетам до 23 % годовых

Промсвязьбанк С 1 ноября увеличит максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 22 процентов годовых и «Акцент на процент» до 23 процентов годовых. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что приветственная ставка 22 процента годовых по счету «Про запас» рассчитана два первых месяца на минимальный остаток до трех миллионов рублей для клиентов, у которых не было накопительных счетов последние 90 дней или с остатком на них за этот период не более одной тысячи рублей. С третьего месяца базовая ставка составит восемь процентов годовых.

Максимальная ставка по счету «Акцент на процент» может составить 23 процента годовых — за траты по картам банка от 10 до 150 тысяч рублей в месяц начисляются надбавки 8–10 процентных пунктов к базовой ставке, за траты от 150 тысяч рублей — 15 процентных пунктов. Без транзакций действует базовая ставка — восемь процента годовых. Проценты по счету начисляются на ежедневный остаток до одного миллиона рублей.

Ранее главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил, что банки предлагают вклады под 20 процентов годовых, поскольку их политика зависит от оценки траектории ключевой ставки в будущем, а также собственной потребности в заемных деньгах от россиян.