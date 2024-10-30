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12:41, 30 октября 2024Экономика

Путин поручил уточнить прогноз вывоза неэнергетической продукции из России

Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к 1 апреля 2025 года

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству уточнить прогноз неэнергетического экспорта страны, а также представить конкретные меры по его увеличению. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение властям глава государства дал по итогам расширенного заседания президиума Госсовета России. Выполнить его необходимо к 1 апреля 2025 года. Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и региональные власти.

Речь идет о прогнозе неэнергетического экспорта России в период до 2030 года. Увеличение доли вывоза подобной продукции необходимо для снижения сырьевой зависимости федерального бюджета. Для выполнения этой цели Путин также поручил правительству разработать меры поддержки экспорта высокотехнологичной промышленной продукции российского производства.

Ранее Министерство финансов (Минфин) сообщило о резком росте ненефтегазовых доходов федерального бюджета. По итогам января-августа 2024 года показатель увеличился на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 15,473 триллиона рублей. Однако вместе с ними выросли и поступления в бюджет от продаж сырья. За отчетный период подобные доходы госказны увеличились на 56,2 процента, до 7,555 триллиона рублей. На этом фоне доля сырьевых доходов казны все еще остается на достаточно высоком уровне.

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      Анатолий Акулов
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