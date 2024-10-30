Раскрыта стоимость самого дорогого путешествия россиян в октябре

Самой дорогой поездкой россиян в октябре назвали отпуск в Лимассоле за ₽2,6 млн

Специалисты OneTwoTrip в беседе с «Известиями» раскрыли стоимость самого дорогого путешествия россиян в октябре.

Такой поездкой стал отпуск двух российских туристов в Лимассоле на Кипре — за три недели проживания в пятизвездочном отеле они заплатали 2,6 миллиона рублей. Уточняется, что в указанную сумму входили только завтраки.

На втором месте оказалась группа из четырех туристов, которые провели 16 дней в пятизвездочной гостинице Дубая без питания за 2 миллиона рублей.

Замкнула тройку лидеров двухдневная поездка в пятизвездочный отель Кейптауна с завтраками на восемь гостей — она стоила 1,2 миллиона рублей.

Внутри России рекорд по стоимости отпуска поставили два путешественника, которые отдыхали в пятизвездочной гостинице в Адлере в течение 25 дней. Поездка обошлась им в 889 тысяч рублей. Второе место заняли 20-дневные каникулы во Владивостоке с проживанием в гостинице с категорией «четыре звезды». Пара россиян заплатила за такой отпуск 503 тысячи рублей. На третьей позиции оказался турист, который провел в Москве 11 дней за 435 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Именно эти два направления наиболее востребованы у путешественников.