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15:02, 30 октября 2024Культура

Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

Дочь Федосеевой-Шукшиной ответила на слухи об ухудшении состояния актрисы

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отреагировала на сообщения о том, что состояние российской актрисы ухудшилось. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Ухудшений особых нет… С трудом, но передвигается», — раскрыла подробности о состоянии актрисы Ольга.

Шукшина опровергла информацию о том, что артистка упала с лестницы. «Какие обмороки? О чем вы говорите?! Да еще и лестницу приписали. Какая лестница? У нас не двухуровневая квартира. В общем, чуши много всякой», — добавила она.

Ранее Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщения о том, что ее состояние ухудшилось.

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      Варвара Кошечкина
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