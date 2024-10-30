Рогов сообщил об авиаударе ФАБ по позициям ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли массированный авиаудар по ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли массированный удар с помощью фугасных авиабомб ФАБ-500 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на ореховском направлении», — рассказал Рогов.

Отмечается, что серия авиаударов была нанесена по Орехову и Малой Токмачке.

Ранее Рогов рассказал о главной линии обороны ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинская сторона, нарушая все правила ведения боевых действий, намерена прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины.

