Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:25, 30 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидной причине многих заболеваний

Невролог Демьяновская: одиночество губительно влияет на мозг и иммунитет

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Одинокие люди по сравнению с теми, кто живет в паре, имеют худшие показатели здоровья и продолжительности жизни, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. О неочевидной причине многих заболеваний она рассказала в беседе с «Известиями».

По словам Демьяновской, исследования показали, что у одиночек снижается количество иммунных клеток, тогда как маркеров воспалений становится больше. «В результате таких изменений иммунитет может неправильно реагировать на атаки бактерий, вирусов и других патогенов, снижается ее защитная функция», — считает врач.

Невролог указала, что одиночество провоцирует скачки артериального давления, что приводит к повреждению стенок сосудов. Кроме того, социальная изоляция губительно влияет на мозг. «Научно доказано, что у людей, которые не общаются с друзьями и родственниками, детьми, внуками, не состоят в браке, почти в два раза чаще диагностируют деменцию и другие когнитивные нарушения», — заявила Демьяновская.

Материалы по теме:
Простые способы поднять себе настроение: скорая помощь за 15 минут и меры профилактики
Простые способы поднять себе настроение:скорая помощь за 15 минут и меры профилактики
9 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024

Невролог объяснила, что негативное влияние на здоровье объясняется тем, что одиночки чаще имеют вредные привычки, зачастую питаются несбалансированно и однообразно. Кроме того, по ее словам, зачастую они хуже справляются со стрессом, так как не имеют эмоциональной поддержки.

Ранее онколог Леонид Доронин посоветовал пожилым людям завести собаку. По его словам, наличие питомца снижает риск деменции на 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в президенты МОК пообещал не допустить россиян к турнирам. Как на это отреагировали в России?

      В МИД выразили признательность говорящим о мире на Украине

      Эксклюзивный контент стал доступен для россиян

      В российском регионе разрешили усыплять бездомных животных

      В России отреагировали на просьбу Украины о ракетах Tomahawk

      Скандальный музыкант рассказал о шабаше в замке Пугачевой

      В России выросло число нелегальных мигрантов на 40 процентов

      В российском регионе подросток развел костер и оказался в больнице

      Вучич раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным об Украине

      Политолог рассказал о возможной судьбе Сырского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше