Россиян предупредили о неочевидной причине многих заболеваний

Невролог Демьяновская: одиночество губительно влияет на мозг и иммунитет

Одинокие люди по сравнению с теми, кто живет в паре, имеют худшие показатели здоровья и продолжительности жизни, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. О неочевидной причине многих заболеваний она рассказала в беседе с «Известиями».

По словам Демьяновской, исследования показали, что у одиночек снижается количество иммунных клеток, тогда как маркеров воспалений становится больше. «В результате таких изменений иммунитет может неправильно реагировать на атаки бактерий, вирусов и других патогенов, снижается ее защитная функция», — считает врач.

Невролог указала, что одиночество провоцирует скачки артериального давления, что приводит к повреждению стенок сосудов. Кроме того, социальная изоляция губительно влияет на мозг. «Научно доказано, что у людей, которые не общаются с друзьями и родственниками, детьми, внуками, не состоят в браке, почти в два раза чаще диагностируют деменцию и другие когнитивные нарушения», — заявила Демьяновская.

Невролог объяснила, что негативное влияние на здоровье объясняется тем, что одиночки чаще имеют вредные привычки, зачастую питаются несбалансированно и однообразно. Кроме того, по ее словам, зачастую они хуже справляются со стрессом, так как не имеют эмоциональной поддержки.

Ранее онколог Леонид Доронин посоветовал пожилым людям завести собаку. По его словам, наличие питомца снижает риск деменции на 40 процентов.