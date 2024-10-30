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10:27, 30 октября 2024Силовые структуры

Россиян задержали за создание экстремистского сообщества и вовлечение в него заключенных

В 5 российских регионах задержаны организаторы экстремистского сообщества

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге, а также в Московской, Иркутской, Архангельской областях и Красноярском крае свердловские следователи задержали участников и организатора экстремистского сообщества за вовлечение в него заключенных. Об этом «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Константин Мирошниченко.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Их хотят отправить под стражу.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты создали интернет-сообщество и стали добавлять в различные аккаунты информацию, цель которой была возбудить ненависть в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов. Их действия привели к том, что заключенные начали проявлять насилие к сокамерникам.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике следователи возбудили уголовное дело в отношении 15 человек, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии.

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