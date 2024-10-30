Россиянам дали совет по покупке жилья при высокой ставке

Риелтрор Барсуков: при высокой ставке ЦБ желающим купить жилье стоит копить

В условиях высокой ключевой ставки желающим купить жилье стоит заняться накоплением средств. Такой совет дал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, в 2024 году выросли цены только на квартиры в новостройках на фоне завершения массовой льготной ипотеки. В такой ситуации лучше всего откладывать деньги и ждать, а затем покупать жилье.

«На мой взгляд, сейчас есть смысл копить, но очень внимательно смотреть на рынок, потому что потенциал к росту цен есть. Длинные депозиты не нужно делать, а на короткие деньги класть можно», — посоветовал Барсуков. Он добавил, что во время накопительства можно присматривать подходящие квартиры.

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