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21:21, 30 октября 2024Экономика

Россиянам дали совет по покупке жилья при высокой ставке

Риелтрор Барсуков: при высокой ставке ЦБ желающим купить жилье стоит копить
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В условиях высокой ключевой ставки желающим купить жилье стоит заняться накоплением средств. Такой совет дал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, в 2024 году выросли цены только на квартиры в новостройках на фоне завершения массовой льготной ипотеки. В такой ситуации лучше всего откладывать деньги и ждать, а затем покупать жилье.

«На мой взгляд, сейчас есть смысл копить, но очень внимательно смотреть на рынок, потому что потенциал к росту цен есть. Длинные депозиты не нужно делать, а на короткие деньги класть можно», — посоветовал Барсуков. Он добавил, что во время накопительства можно присматривать подходящие квартиры.

Ранее эксперты по рынку недвижимости рассказали россиянам, как выгодно продать квартиру. По их словам, сжатые сроки мешают собственнику хорошо заработать на продаже объекта.

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