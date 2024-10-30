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03:16, 30 октября 2024Экономика

Россияне утратят еще одну возможность получить недорогой кредит

Сироткин: с 1 ноября в РФ на потребкредиты под залог авто наложат ограничения

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне рискуют утратить еще одну возможность оформления относительно недорогого кредита. С 1 ноября власти наложат на нецелевые потребкредиты под залог автомобиля новые макропруденциальные ограничения, заявил преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин, передает агентство «Прайм».

По его словам, государство преследует цель ограничить выдачу заемных средств гражданам. Дело не коснется классического автокредитования, только кредитов под залог машины, число которых заметно выросло с начала 2024 года. То есть нововведение коснется в основном сильно заркедитованной части населения, у которой долговая нагрузка значительно превышает 50 процентов.

«Человек порой приходит за новым кредитом, когда он большую часть своего ежемесячного дохода (порядка 60-80 процентов) уже отдает банку», — привел пример Сироткин. Риски для банков в случае потери кредитоспособности такого заемщика при текущей инфляции весьма серьезные.

Согласно предложенным изменениям, будут введены повышенные надбавки к коэффициентам риска. Это должно студить рынок кредитования и заставить кредитные организации не наживаться на россиянах, находящихся в непростом финансовом положении, резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что граждане РФ смогут получить более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений. Это единоразовая выплата пенсии за год — в 2025 году ее максимальный размер составит 412 тысяч рублей (на 17 процентов больше, чем в этом году).

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      Александра Синицына
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