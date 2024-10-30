Россияне смогут получить более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что в 2025 году у граждан страны появится возможность единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом сообщают «Известия».

По данным ведомства, в текущем году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если речь идет о сумме, не превышающей 351 тысячу рублей. Однако в 2025-м максимальный размер вырастет на 17 процентов — до 412 тысяч.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года МРОТ будет составлять 22,4 тысячи рублей (ранее он составлял 19,2 тысячи). По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, это поможет увеличить зарплаты почти четырем миллионам работников.