Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:11, 30 октября 2024Экономика

Россияне смогут получить более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что в 2025 году у граждан страны появится возможность единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом сообщают «Известия».

По данным ведомства, в текущем году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если речь идет о сумме, не превышающей 351 тысячу рублей. Однако в 2025-м максимальный размер вырастет на 17 процентов — до 412 тысяч.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года МРОТ будет составлять 22,4 тысячи рублей (ранее он составлял 19,2 тысячи). По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, это поможет увеличить зарплаты почти четырем миллионам работников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Погубили своих же солдат». Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в результате атаки БПЛА на университет спецназа

      ПСБ повысит максимальную ставку по накопительным счетам

      МИД РФ прокомментировало наложенные на объекты в Финляндии ограничения

      Россияне смогут получить более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

      Воспитательницы изнасиловали несовершеннолетних заключенных и забеременели от них

      В США раскрыли сценарии итогов президентских выборов

      Адель подхватила редкую бактерию и рассказала о самой страшной боли в жизни

      Стало известно о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергетике

      В США объяснили плохую охрану Трампа во время покушений

      ВС России заняли населенный пункт на подступах к Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше