Россиянин купил три ноутбука Apple по 369 рублей каждый

Москвич купил через суд три MacBook Pro 14 всего по 369 рублей каждый

Россиянин купил три ноутбука Apple за 1107 рублей благодаря рекламе и сэкономил сотни тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

По информации издания, житель Раменского Денис (фамилия неизвестна) увидел в сети рекламу, которая предлагала купить MacBook Pro 14 за 369 рублей. При этом уточняется, что настоящая стоимость устройства составляет около 600 тысяч рублей.

Россиянин оплатил три позиции, однако не получил покупку. Обратившись с жалобой в маркетплейс, пользователь услышал, что акционное предложение было ошибкой и продавец сожалеет.

После этого Денис обратился в суд, где встали на его сторону и признали сделку добросовестной и состоявшейся, обязав продавца отдать покупателю три ноутбука за указанную цену. Представители компании заверяли, что у них нет таких комплектаций и уже не будет в наличии. В то же время юрист Александр Питниченко показал суду аналогичные модели в других интернет-магазинах, что стало доказательством в пользу потерпевшего.

Житель Подмосковья в итоге получил три MacBook Pro 14 за указанную в рекламе цену.

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