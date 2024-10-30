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19:06, 30 октября 2024Ценности

Россиянин купил три ноутбука Apple по 369 рублей каждый

Москвич купил через суд три MacBook Pro 14 всего по 369 рублей каждый

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Россиянин купил три ноутбука Apple за 1107 рублей благодаря рекламе и сэкономил сотни тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

По информации издания, житель Раменского Денис (фамилия неизвестна) увидел в сети рекламу, которая предлагала купить MacBook Pro 14 за 369 рублей. При этом уточняется, что настоящая стоимость устройства составляет около 600 тысяч рублей.

Россиянин оплатил три позиции, однако не получил покупку. Обратившись с жалобой в маркетплейс, пользователь услышал, что акционное предложение было ошибкой и продавец сожалеет.

После этого Денис обратился в суд, где встали на его сторону и признали сделку добросовестной и состоявшейся, обязав продавца отдать покупателю три ноутбука за указанную цену. Представители компании заверяли, что у них нет таких комплектаций и уже не будет в наличии. В то же время юрист Александр Питниченко показал суду аналогичные модели в других интернет-магазинах, что стало доказательством в пользу потерпевшего.

Житель Подмосковья в итоге получил три MacBook Pro 14 за указанную в рекламе цену.

Ранее сообщалось, что в США мужчина случайно купил выигрышный лотерейный билет. Из-за поломки вендингового аппарата ему не удалось выбрать билет лотереи, в которой он обычно участвовал. Мужчина взял случайно выпавший билет, который принес ему джекпот в размере 9,2 миллиона долларов (около 893 миллионов рублей). «Я посмотрел на жену, она просто потеряла дар речи. Мы смеемся над тем, как я был зол на сломанный автомат, и очень благодарны судьбе за то, что все так обернулось», — рассказал счастливчик.

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      Варвара Кошечкина
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