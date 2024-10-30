Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 30 октября 2024Силовые структуры

Россиянку обвинили в госизмене за передачу Украине данных о военных в Запорожской области

ФСБ: в Запорожской области россиянка передавала Украине данные о ВС РФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали россиянку за передачу данных о Вооруженных силах России (ВС РФ) украинской разведке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По данным следствия, в августе 2023 года она занималась сбором данных о российских военных, которые отправляла через чат-бот Главного управления разведки Минобороны Украины.

Переданные россиянкой сведения касались дислокации военной техники и личного состава Российской армии для нанесения по ним ракетных ударов.

29 октября сообщалось, что Московский городской суд вынес приговор в отношении IT-специалиста Фируза Дадобоева за попытку передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США данные, относящиеся к государственной тайне. Он осужден на 13,5 года в колонии строгого режима.

***
Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Князь Вандал» разбил колонну ВСУ в Курской области. В России называют это оружие революционным

      Финскую собственность в Крыму захотели национализировать

      Глава МВД России рассказал о возросших фактах выявления незаконной миграции

      Российские войска нарушили логистику ВСУ в Часовом Яре

      Победительница «Голоса» заявила об отсутствующей в новых проектах магии

      Мужчина месяц выживал в лесу без подготовки и спал в медвежьих берлогах

      Повышенное внимание Запада к теме корейцев на Украине объяснили

      Задержание Росгвардией поджигателей релейных шкафов на железной дороге попало на видео

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Норвегия купит Украине Patriot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше