Россиянку обвинили в госизмене за передачу Украине данных о военных в Запорожской области

ФСБ: в Запорожской области россиянка передавала Украине данные о ВС РФ

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали россиянку за передачу данных о Вооруженных силах России (ВС РФ) украинской разведке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По данным следствия, в августе 2023 года она занималась сбором данных о российских военных, которые отправляла через чат-бот Главного управления разведки Минобороны Украины.

Переданные россиянкой сведения касались дислокации военной техники и личного состава Российской армии для нанесения по ним ракетных ударов.

29 октября сообщалось, что Московский городской суд вынес приговор в отношении IT-специалиста Фируза Дадобоева за попытку передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США данные, относящиеся к государственной тайне. Он осужден на 13,5 года в колонии строгого режима.