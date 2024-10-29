Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:10, 29 октября 2024Силовые структуры

IT-специалиста из Москвы осудили за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

Суд в Москве дал 13,5 года IT-специалисту за попытку передачи гостайны ЦРУ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Московский городской суд вынес приговор в отношении IT-специалиста Фируза Дадобоева за попытку передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США данные, относящиеся к государственной тайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Дадобоева признали виновным в госизмене. Он проведет 13,5 года в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

По данным ведомства, 47-летний IT-специалист одной из столичных коммерческих фирм был задержан в октябре 2022 года. Уточняется, что он незаконно получил сведения, содержащие гостайну, и хотел передать их представителю ЦРУ.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ при попытке передачи секретных данных.

Ранее в Брянской области сотрудники ФСБ ликвидировали четверых диверсантов во время вторжения диверсионно-разведывательной группы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      У ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли взрывчатку

      Названо самое популярное зарубежное направление у россиян осенью

      Жителей Центральной России предупредили о похолодании

      Энн Хэтэуэй оголила грудь на фотосессии для Vogue

      Россияне смогут забрать более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений. Когда и как это можно сделать?

      В России огромный БелАЗ расплющил легковушку с людьми

      Чимаев поднялся в рейтинге UFC

      IT-специалиста из Москвы осудили за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

      В США назвали причину превосходства российских «Бореев» над американскими субмаринами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше