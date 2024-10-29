IT-специалиста из Москвы осудили за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

Суд в Москве дал 13,5 года IT-специалисту за попытку передачи гостайны ЦРУ

Московский городской суд вынес приговор в отношении IT-специалиста Фируза Дадобоева за попытку передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США данные, относящиеся к государственной тайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Дадобоева признали виновным в госизмене. Он проведет 13,5 года в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

По данным ведомства, 47-летний IT-специалист одной из столичных коммерческих фирм был задержан в октябре 2022 года. Уточняется, что он незаконно получил сведения, содержащие гостайну, и хотел передать их представителю ЦРУ.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ при попытке передачи секретных данных.

Ранее в Брянской области сотрудники ФСБ ликвидировали четверых диверсантов во время вторжения диверсионно-разведывательной группы.