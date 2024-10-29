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11:28, 29 октября 2024Силовые структуры

Задержание IT-специалиста за попытку передачи секретных данных ЦРУ попало на видео

В Москве ФСБ задержала IT-специалиста за попытку передать секретные данные ЦРУ
Начало событий в новости IT-специалиста из Москвы осудили за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

Задержание IT-специалиста Фируза Дадобоева за попытку передачи секретных данных Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) попало на видео. Соответствующую видеозапись опубликовал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах видно, как силовики выходят из автомобиля, подбегают к идущему по улице мужчине и кладут его на землю. Они надевают задержанному наручники, поднимают, накрывают его голову мешком и обыскивают. Затем показано, как силовики осматривают его рюкзак. Внутри они находят документы и иностранную валюту. После этого фигуранта сажают в машину.

Во второй части видео показано, как он находится в суде, где судья зачитывает ему приговор. Отмечается, что Московский городской суд приговорил Дадобоева к 13,5 годам лишения свободы по статье о госизмене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

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      Анна Габай
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