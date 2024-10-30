Российский губернатор сообщил о массированной атаке по региону

Губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ нанесли удары по приграничью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированную атаку по приграничью Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в \Telegram-канале.

В Шебекино БПЛА атаковал социальный объект — повреждены остекление, фасад и внутренняя отделка одного из кабинетов. Кроме того, в селе Нежеголь в результате атаки дрона выбило окна в одно жилом доме, в другом загорелась кровля.

Артиллерийскому обстрелу и атаке FPV-дрона подверглось также село Муром. В одном жилом доме повреждены окна, кровля, фасад, надворная постройка. Кроме того, в результате нанесенных ударов оказалась повреждена линия газоснабжения. На территории другого дома в населенном пункте повреждения получил гараж. В селе Репяховка в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены фасад и остекление производственного корпуса сельхозпредприятия.

Предварительно, при новой атаке украинских формирований никто не пострадал.

Днем 30 октября ВСУ наносили удары по приграничью Белгородской области. Сообщалось, что пострадали четыре человека.