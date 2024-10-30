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16:47, 30 октября 2024Россия

Российский губернатор сообщил о массированной атаке по региону

Губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ нанесли удары по приграничью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированную атаку по приграничью Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в \Telegram-канале.

В Шебекино БПЛА атаковал социальный объект — повреждены остекление, фасад и внутренняя отделка одного из кабинетов. Кроме того, в селе Нежеголь в результате атаки дрона выбило окна в одно жилом доме, в другом загорелась кровля.

Артиллерийскому обстрелу и атаке FPV-дрона подверглось также село Муром. В одном жилом доме повреждены окна, кровля, фасад, надворная постройка. Кроме того, в результате нанесенных ударов оказалась повреждена линия газоснабжения. На территории другого дома в населенном пункте повреждения получил гараж. В селе Репяховка в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены фасад и остекление производственного корпуса сельхозпредприятия.

Предварительно, при новой атаке украинских формирований никто не пострадал.

Днем 30 октября ВСУ наносили удары по приграничью Белгородской области. Сообщалось, что пострадали четыре человека.

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      Елена Торубарова
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