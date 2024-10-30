Самолет с россиянами на борту приготовился к аварийной посадке в Москве

Летевший в Анталью самолет приготовился к аварийной посадке в Шереметьево

Летевший в Турцию самолет российской авиакомпании приготовился к аварийной посадке в Шереметьево. Об этом пишет Baza.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Москвы в Анталью пассажирским лайнером. Пилоты доложили о технической неисправности на борту.

По предварительным данным, речь идет о проблемах с датчиком вентиляции в кабине пилота. На столичной авиагавани самолет встречают пожарные и скорая.

Ранее в Шереметьево в среду утром, 30 октября, ввели временные ограничения на полеты в целях безопасности. В Росавиации подчеркнули, что в этот период «уходов» самолетов на запасные аэродромы не было.