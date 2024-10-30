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18:01, 30 октября 2024Экономика

США продлили возможность сделок с энергетикой для банков России

США продлили на полтора года разрешение на сделки с энергетикой для банков РФ

Фото: Mike / Flickr

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило на полтора года разрешение российским банкам осуществлять операции по сделкам, связанным с энергетикой. Об этом говорится в лицензии ведомства.

Разрешение будет действовать до 30 апреля 2025 года, рассказал американский Минфин. В перечень финансовых организаций, для которых такие сделки будут возможными, вошли банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, НКЦ, российский финансовый регулятор ЦБ и прочие организации.

Ранее OFAC продлил действие лицензии, разрешающей попавшим под санкции банкам РФ проводить операции, связанные с энергетикой, до 1 ноября 2024 года. Мера распространяется на сделки по финансированию энергетических вопросов, включая добычу, переработку и транспортировку разных видов топлива.

При этом впервые Штаты вывели «относящиеся к энергетике» сделки из-под ограничений в марте 2022 года. Для обхода санкций потребуются отдельные обходные платежи, уточняли в Минфине. U-образные трансакции (U-turn transactions) проходят обработку в третьих странах (в которых не действуют санкции), а потом поступают на долларовый счет компании РФ.

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      Лилиана Набиуллина
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