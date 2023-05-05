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18:36, 5 мая 2023Экономика

США продлили сроки разрешения на сделки с российскими банками под санкциями

Минфин США до 1 ноября продлил разрешение на сделки по энергоносителям с банками России

Фото: Patrick Semansky / AP

Министерство финансов США продлило сроки разрешения на сделки с ключевыми российскими банками, подпавшими под санкции, до 1 ноября 2023 года. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Разрешение касается операций по финансированию энергетики, например, для сделок, касающихся добычи, переработки и транспортировки различных видов топлива. Среди них — нефть, газ, уголь и древесина, а также продукты сельского хозяйства, используемые для изготовления биотоплива, и ресурсы для атомной энергетики.

Генеральная лицензия Минфина США продлевает разрешение на взаиморасчеты с Банком России, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Росбанком, их дочерними структурами и прочими организациями.

Впервые США вывели из-под влияния санкций «относящиеся к энергетике» сделки по энергоресурсам в марте 2022 года. Минфин разъяснил, что для обхода ограничений понадобятся специальные обходные платежи. Так называемые U-образные трансакции (U-turn transactions) обрабатываются через свободные от санкций финансовые институты в третьих странах, поступая от них на долларовый счет российской компании в подсанкционном банке.

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Вячеслав Агапов
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