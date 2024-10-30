Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:54, 30 октября 2024Мир

США заявили о готовности защитить Южную Корею даже с помощью ядерного оружия

Глава Пентагона Остин: США защитят Южную Корею даже с помощью ядерного оружия

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

США готовы защищать Южную Корею с помощью всех доступных видов вооружений, заявил американский министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном. Его слова приводит агентство Reuters.

По словам главы Пентагона, это также касается и ядерного оружия, которое является гарантией безопасности американских союзников.

23 октября лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал северокорейские объекты базирования стратегических ракет. Он подчеркнул приоритет дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Сочинский суд изъял бизнес-активы депутата Госдумы

      Врач назвала секрет отдохнувшего вида после недосыпа

      Мужчины по всему миру захотели походить на банкиров. Почему этот стиль вновь стал привлекать женщин?

      Фотоловушка в российском регионе запечатлела позирующего перед камерой дикого медведя

      Идентифицирован новый вид древнего таракана

      Женщины подрались из-за кепки с лозунгом Дональда Трампа в самолете

      Москвичи захотели пересесть на беспилотный транспорт

      Африканец приехал в Россию и стал работать врачом

      Взрывы прогремели в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше