США заявили о готовности защитить Южную Корею даже с помощью ядерного оружия

США готовы защищать Южную Корею с помощью всех доступных видов вооружений, заявил американский министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном. Его слова приводит агентство Reuters.
По словам главы Пентагона, это также касается и ядерного оружия, которое является гарантией безопасности американских союзников.
23 октября лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал северокорейские объекты базирования стратегических ракет. Он подчеркнул приоритет дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений.