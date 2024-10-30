США заявили о готовности защитить Южную Корею даже с помощью ядерного оружия

Глава Пентагона Остин: США защитят Южную Корею даже с помощью ядерного оружия

США готовы защищать Южную Корею с помощью всех доступных видов вооружений, заявил американский министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном. Его слова приводит агентство Reuters.

По словам главы Пентагона, это также касается и ядерного оружия, которое является гарантией безопасности американских союзников.

23 октября лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал северокорейские объекты базирования стратегических ракет. Он подчеркнул приоритет дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений.