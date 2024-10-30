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08:37, 30 октября 2024Бывший СССР

Стало известно количество работающих на оборонных предприятиях Украины женщин

Politico: более 38 процентов сотрудников оборонных предприятий Украины — женщины

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Женщины составляют 38 процентов сотрудников оборонных предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Об этом сообщает издание Politico.

При этом отмечается, что еще более крупное число женщин работает на оборонных предприятиях в частном секторе. Подчеркивается, что они занимают различные должности — от рабочих до водителей грузовиков.

«Сейчас везде не хватает людей. Я считаю, что женщины должны быть на высоте. Война — это тяжело для нас, но это и шанс получить новую профессию, повысить квалификацию», — рассказала одна из собеседниц издания, собирающая дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после основной работы.

Ранее совладелица строительной компании «Эпицентр-К» Галина Герега сообщила, что в некоторых гипермаркетах сети не осталось мужчин из-за мобилизации. По ее словам, их функции перешли сотрудницам предприятия, но персонала все равно не хватает.

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      Александр Курбатов
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