Стало известно количество работающих на оборонных предприятиях Украины женщин

Politico: более 38 процентов сотрудников оборонных предприятий Украины — женщины

Женщины составляют 38 процентов сотрудников оборонных предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Об этом сообщает издание Politico.

При этом отмечается, что еще более крупное число женщин работает на оборонных предприятиях в частном секторе. Подчеркивается, что они занимают различные должности — от рабочих до водителей грузовиков.

«Сейчас везде не хватает людей. Я считаю, что женщины должны быть на высоте. Война — это тяжело для нас, но это и шанс получить новую профессию, повысить квалификацию», — рассказала одна из собеседниц издания, собирающая дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после основной работы.

Ранее совладелица строительной компании «Эпицентр-К» Галина Герега сообщила, что в некоторых гипермаркетах сети не осталось мужчин из-за мобилизации. По ее словам, их функции перешли сотрудницам предприятия, но персонала все равно не хватает.