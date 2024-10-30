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12:55, 30 октября 2024Культура

У актера Ливанова отнялась нога

Shot: у актера Василия Ливанова появились проблемы с ногами и речью

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, актер, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», пожаловался врачам на сильные боли в ногах. Отмечается, что одна из них отнялась, артисту приходится передвигаться при помощи ходунков.

Также у Ливанова появились проблем с речью — актер с трудом произносит слова. Звезде советских фильмов назначили пройти курс логотерапии и рекомендовали больше отдыхать, пишет канал.

Ранее сообщалось, что у народного артиста РСФСР начались проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы.

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      Варвара Кошечкина
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