У актера Ливанова отнялась нога

Shot: у актера Василия Ливанова появились проблемы с ногами и речью

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, актер, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», пожаловался врачам на сильные боли в ногах. Отмечается, что одна из них отнялась, артисту приходится передвигаться при помощи ходунков.

Также у Ливанова появились проблем с речью — актер с трудом произносит слова. Звезде советских фильмов назначили пройти курс логотерапии и рекомендовали больше отдыхать, пишет канал.

Ранее сообщалось, что у народного артиста РСФСР начались проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы.