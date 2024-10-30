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17:13, 30 октября 2024Путешествия

Стая львов окружила туристов во время сафари и попала на видео

Newsweek: стая львов окружила туристов в Южной Африке и попала на видео

Стая львов окружила группу туристов во время сафари в Йоханнесбурге, Южная Африка, и попала на видео. Об этом сообщает Newsweek.

Уточняется, что кадры были сняты в парке Lion & Safari Park 34-летним блогером Корне Раби. На записи видно, как хищники приблизились к автомобилю, в котором находился автор ролика, и кружат вокруг него. По словам Раби, львы были очень активны и игривы, из-за чего поездка особенно запомнилась.

Ранее в Индии леопард попытался забраться в туристический автобус через окно и попал на видео. Запись была сделана в национальном парке Баннергхатта в штате Карнатака.

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      Зарина Дзагоева
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