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05:00, 30 октября 2024Забота о себе

Стесняющимся рассказывать о тайных сексуальных фетишах людям дали совет

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Консультант по вопросам секса, отношений и брака Риан Кивитс дала совет людям, стесняющимся рассказать новому партнеру о своих тайных сексуальных фетишах. Ее рекомендации приводит издание Metro.

«Полезно с самого начала поддерживать здоровый диалог о сексе: когда вы будете готовы поговорить о своих симпатиях и предпочтениях, вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы поделиться этим открыто», — заявила специалистка.

Кивитс посоветовала демонстрировать интерес к фетишам и быть готовым объяснить что-то касающиеся их партнеру или поделиться с ним опытом. Исследуя новое с партнером, необходимо также убедиться, что границы соблюдены, а взаимное согласие достигнуто.

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«Поговорите о плюсах и любых предполагаемых рисках, которые вы предвидите, обсудите, что вы могли бы сказать или сделать, если кто-то из вас почувствует себя некомфортно или если окажется, что процесс идет не совсем так, как вы надеялись», — порекомендовала эксперт. Если что-то пойдет не по плану, Кивитс посоветовала успокоить друг друга и продолжить обсуждение.

Проблемы не обязательно должны вызывать споры, но важно честно поговорить об опыте, чтобы в следующий раз можно было внести изменения или попробовать что-то другое

Риан Кивитсконсультант по вопросам секса и отношений

Ранее к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась женщина, встревоженная секс-фантазией мужа. По ее словам, мужчина мечтает заняться сексом с мумией.

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      Александра Лисица
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