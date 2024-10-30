Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:46, 30 октября 2024Бывший СССР

Суд привлек Зеленского к иску о назначении выборов президента Украины

Дубинский: суд привлек Зеленского к иску о назначении выборов президента Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Суд на Украине привлек главу республики Владимира Зеленского к иску, который касается назначения выборов президента в стране. Украинскому лидеру предоставили десять дней, чтобы он дал пояснения по предмету спора, об этом заявил в Telegram-канале инициатор иска, депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Постепенно движемся по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения», — написал Дубинский. Первое решение — привлечь Зеленского к процессу рассмотрения иска. Второе — дать ему десять дней на подготовку пояснений.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Погубили своих же солдат». Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в результате атаки БПЛА на университет спецназа

      МИД РФ прокомментировало наложенные на объекты в Финляндии ограничения

      Россияне смогут получить более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

      Воспитательницы изнасиловали несовершеннолетних заключенных и забеременели от них

      В США раскрыли сценарии итогов президентских выборов

      Адель подхватила редкую бактерию и рассказала о самой страшной боли в жизни

      Стало известно о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергетике

      В США объяснили плохую охрану Трампа во время покушений

      ВС России заняли населенный пункт на подступах к Курахово

      Суд привлек Зеленского к иску о назначении выборов президента Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше