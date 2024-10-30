Дубинский: суд привлек Зеленского к иску о назначении выборов президента Украины

Суд на Украине привлек главу республики Владимира Зеленского к иску, который касается назначения выборов президента в стране. Украинскому лидеру предоставили десять дней, чтобы он дал пояснения по предмету спора, об этом заявил в Telegram-канале инициатор иска, депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Постепенно движемся по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения», — написал Дубинский. Первое решение — привлечь Зеленского к процессу рассмотрения иска. Второе — дать ему десять дней на подготовку пояснений.