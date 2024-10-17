В Раде обвинили Зеленского в затягивании Украины в пропасть

Нардеп Дубинский: Зеленский выбрал падение в пропасть, куда тащит всю страну

Отказавшись вовремя завершить конфликт, президент Украины Владимир Зеленский выбрал падение в пропасть, куда тащит всю страну. Из-за политики мирного урегулирования украинского лидера раскритиковал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Потеряв возможность закончить горячую фазу войны, действующий режим — и это не только один человек — выбрал падение в пропасть, куда из-за своей глупости тащит всю страну», — обвинил Зеленского нардеп.

Он добавил, что Украина может оказаться в ситуации, в которой в 1945 году оказалась нацистская Германия.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал отставки Зеленского. По его словам, уход украинского лидера с поста остается единственным способом избежать гражданской войны в стране.