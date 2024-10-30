Таксист из Москвы увеличил чек на два нуля и получил год принудительных работ

Таксист из Москвы получил принудительные работы за увеличение чека на два нуля

Басманный суд Москвы назначил один год и девять месяцев принудительных работ для таксиста Зограба Мгояна, который увеличил чек пассажира на два нуля и прибавил к стоимости поездки 5000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении.

Водителя такси признали виновным по части 2 статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы, однако сразу же заменили его на принудительные работы.

Как установил суд, Мгоян, работая водителем такси, подвозил домой находящегося в состоянии алкогольного опьянения клиента. Воспользовавшись его состоянием, злоумышленник приписал к сумме поездки два нуля, которые пассажир перевел на его счет с помощью банковского приложения. Протрезвев, потерпевший заметил неверную сумму перевода и обратился в полицию.

Годом ранее таксист уже был осужден по статье о грабеже.

Ранее в Ленинградской области неизвестный мужчина избил и ограбил 61-летнего таксиста из-за нежелания оплачивать проезд.