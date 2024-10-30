Ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир в обновленной версии

Съемки обновленной версии шоу «Пусть говорят» состоялись 29 октября в Москве

В Москве 29 октября прошли съемки новых выпусков программы «Пусть говорят». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ведущим ток-шоу остался Дмитрий Борисов, который ведет передачу с 2017 года после ухода Андрея Малахова. Дизайн студии несколько преобразился — стал ярче. В обновленной версии шоу Борисов по-прежнему будет разбирать самые резонансные темы, однако формат программы немного изменится. Проект выйдет в эфир Первого канала уже в ближайший месяц.

Отмечается, что зрителям обещают заплатить 1300 рублей за съемки в шоу, а молодым участникам — 1500 рублей, поскольку молодежь считается VIP-гостями.

Ток-шоу «Пусть говорят» исключили из эфирной сетки Первого канала после начала спецоперации, ее заменили новостными выпусками.

Ранее телеведущий Владимир Познер вернулся на Первый канал. Его новая программа называется «Турецкая тетрадь».