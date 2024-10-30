Трамп и Харрис сравнялись в предвыборной гонке в одном штате

Университет Монмута: Трамп и Харрис сравнялись на выборах в Пенсильвании

Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Штатов Камала Харрис почти сравнялись в борьбе за голоса избирателей в Пенсильвании на выборах лидера страны. Об этом говорится в результатах опроса Университета Монмута.

Согласно полученным данным, 42 процента зарегистрированных избирателей штата заявили, что уже проголосовали досрочно или планируют отдать свой голос за Харрис. Такой же процент поддержал Трампа.

Кроме того, отмечается рост мотивации среди избирателей — 81 процент опрошенных выразил крайне высокую готовность участвовать в выборах в этом году, по сравнению с 75 процентами в сентябре. Среди этой группы Трамп и Харрис имеют одинаковую поддержку в 48 процентов, тогда как месяц назад Харрис опережала с 50 процентами против 46 процентов у Трампа.

«Победа Трампа в Пенсильвании возможна за счет привлечения избирателей с низкой явкой. Обычно это сложно, так как многие из них испытывают недоверие к правительству», — считает директор Института опросов Университета Монмута Патрик Мюррей.

Ранее старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман заявил, что Трампа все больше поддерживают рабочие, отрицающие либеральную культуру. По его словам, поддерживающие Дональда Трампа мужчины не приемлют либеральную культуру, которая считает саму маскулинность враждебной и «токсичной».