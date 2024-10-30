В США заявили о популярности Трампа среди рабочих и отрицателей либерализма

Экс-советник Госдепа Берман: Трампа поддерживают рабочие, отрицающие либерализм

Бывшего президента США Дональда Трампа все больше поддерживают рабочие, отрицающие либеральную культуру. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру».

«Республиканцы становятся по сути "рабочей" партией, тогда как демократы выглядят более "элитарными"», — подчеркнул политолог.

Рассел Берман заявил о значительных изменениях среди сторонников Демократической и Республиканской партий. По его мнению, республиканцы завоевывают позиции среди избирателей из рабочего класса. Поддерживающие Дональда Трампа мужчины не приемлют либеральную культуру, которая считает саму маскулинность враждебной и «токсичной».

Ранее Дональд Трамп ответил на обвинения в фашизме со стороны его соперницы от демократов, вице-президента США Камалы Харрис. По его словам, его соперница считает своими врагами больше «половины страны».