Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:46, 30 октября 2024Путешествия

Турист спрятал два килограмма кокаина под сомбреро и попался

В Колумбии турист спрятал два килограмма кокаина под сомбреро и попался полиции

Турист из Великобритании попытался вывезти из Колумбии два килограмма кокаина и попался в аэропорту Картахены. Задержание мужчины попало на видео, которое публикует национальная полиция страны.

Отмечается, что пассажир собирался улететь сначала в Панаму, а затем в Стамбул. Правоохранители заметили запрещенный груз, когда мужчина проходит через рентгеновский сканер в терминале.

Выяснилось, что британец спрятал наркотики в чемодане с двойным дном. Сверху он прикрыл их мексиканской шляпой — сомбреро. Дальнейшая судьба контрабандиста не раскрывается.

Ранее другого пассажира из Шотландии поймали в колумбийском аэропорту с наркотиками в багаже. Он собирался вывезти кокаин в Великобританию, но попался благодаря служебным собакам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Князь Вандал» разбил колонну ВСУ в Курской области. В России называют это оружие революционным

      Финскую собственность в Крыму захотели национализировать

      Глава МВД России рассказал о возросших фактах выявления незаконной миграции

      Российские войска нарушили логистику ВСУ в Часовом Яре

      Победительница «Голоса» заявила об отсутствующей в новых проектах магии

      Мужчина месяц выживал в лесу без подготовки и спал в медвежьих берлогах

      Повышенное внимание Запада к теме корейцев на Украине объяснили

      Задержание Росгвардией поджигателей релейных шкафов на железной дороге попало на видео

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Норвегия купит Украине Patriot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше