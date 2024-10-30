Турист спрятал два килограмма кокаина под сомбреро и попался

В Колумбии турист спрятал два килограмма кокаина под сомбреро и попался полиции

Турист из Великобритании попытался вывезти из Колумбии два килограмма кокаина и попался в аэропорту Картахены. Задержание мужчины попало на видео, которое публикует национальная полиция страны.

Отмечается, что пассажир собирался улететь сначала в Панаму, а затем в Стамбул. Правоохранители заметили запрещенный груз, когда мужчина проходит через рентгеновский сканер в терминале.

Выяснилось, что британец спрятал наркотики в чемодане с двойным дном. Сверху он прикрыл их мексиканской шляпой — сомбреро. Дальнейшая судьба контрабандиста не раскрывается.

Ранее другого пассажира из Шотландии поймали в колумбийском аэропорту с наркотиками в багаже. Он собирался вывезти кокаин в Великобританию, но попался благодаря служебным собакам.