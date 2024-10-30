ТАСС: инструкторы минимум восьми стран НАТО готовят солдат ВСУ в Великобритании

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигонах в Великобритании готовят инструкторы из как минимум восьми стран НАТО. Об этом заявил пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Александр Лукьянов, передает ТАСС.

Как рассказал военный, он также проходил подготовку в Великобритании. По словам бывшего бойца ВСУ, его обучали инструкторы из Румынии, Финляндии и Великобритании.

«Обучался в Великобритании. Меня послали с нашей украинской учебки. Конкретно нас учили румыны, финны и англичане, плюс наши инструкторы, которые приехали с нами с Украины. А вообще там порядка восьми стран можно насчитать», — сообщил военнопленный.

Ранее Лукьянов рассказал, что подружился с российскими военнослужащими под Харьковом. По словам Лукьянова, у местных жителей сложились хорошие отношения с бойцами Вооруженных сил России, которые в случае необходимости даже помогали пожилым по хозяйству.