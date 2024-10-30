Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 30 октября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО

ТАСС: инструкторы минимум восьми стран НАТО готовят солдат ВСУ в Великобритании

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигонах в Великобритании готовят инструкторы из как минимум восьми стран НАТО. Об этом заявил пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Александр Лукьянов, передает ТАСС.

Как рассказал военный, он также проходил подготовку в Великобритании. По словам бывшего бойца ВСУ, его обучали инструкторы из Румынии, Финляндии и Великобритании.

«Обучался в Великобритании. Меня послали с нашей украинской учебки. Конкретно нас учили румыны, финны и англичане, плюс наши инструкторы, которые приехали с нами с Украины. А вообще там порядка восьми стран можно насчитать», — сообщил военнопленный.

Ранее Лукьянов рассказал, что подружился с российскими военнослужащими под Харьковом. По словам Лукьянова, у местных жителей сложились хорошие отношения с бойцами Вооруженных сил России, которые в случае необходимости даже помогали пожилым по хозяйству.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее раскрыли возможные боевые позиции якобы прибывших на Украину войск КНДР

      Дуэту Инстасамки и Шнурова предрекли статус самого дорогого в России

      Глава РФС оценил вероятность допуска сборной России до квалификации ЧМ-2026 в декабре

      Раскрыты грустные подробности жизни знаменитой «девушки-вампира» из XVII века

      В России рассказали о преимуществах системы «Глаз/Гроза» в зоне СВО

      В Москве ДТП с участием семи автомобилей попало на видео

      Раскрыта попадающая под налог сумма дохода от вкладов

      Россияне сдали квартиру наркоторговцам и стали вымогать у них деньги за молчание

      В аэропорту Москвы ввели ограничения на полеты в целях безопасности

      58-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше