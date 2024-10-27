Пленный боец ВСУ Лукьянов рассказал о дружбе с военными из России под Харьковом

Пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лукьянов рассказал, что подружиться с российскими военнослужащими под Харьковом. Об этом пишет ТАСС.

В беседе с агентством уроженец села Великие Проходы Харьковской области сообщил, что познакомился с военными из России в 2022 году, когда они вошли на территорию региона. «Ребята иногда приходили попросить воды набрать или еще что-то, что-то помочь, инструмент какой-то спросить. Они взамен кто сигарет принесет, кто-то еще что-то. То есть от них помощь тоже была», — сказал он.

По словам Лукьянова, у местных жителей сложились хорошие отношения с бойцами Вооруженных сил России, которые в случае необходимости даже помогали пожилым по хозяйству. Кроме того, около 20 процентам сельчан приходилось скрывать, что они ждали прихода россиян. Как утверждает пленный боец ВСУ, аналогичная ситуация наблюдалась и в Харькове. «Так как Харьков находится непосредственно недалеко от границы, и из Харькова постоянно ездили, что-то купить в Белгород, чего не было в Харькове, из Белгорода приезжали в Харьков, мы как бы нормально все дружили», — подчеркнул он.

Лукьянов также рассказал, что несколько месяцев назад попал под принудительную мобилизацию. Боец ВСУ сдался в плен неделю назад, когда его группа попала в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Козуб заявил, что украинская армия бьет по своей пехоте при отступлении без приказа в Курской области. Он также утверждает, что солдаты ВСУ в регионе не снабжаются водой, боеприпасами и рациями.