В Кремле акцентировали внимание на слова Путина на фоне тренировки ядерных сил

Песков обозначил важность заявлений Путина на фоне тренировки ядерных сил

В Кремле акцентировали внимание на слова президента России Владимира Путина на фоне тренировки ядерных сил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Заявления Путина — они каждый раз важны. Каждый раз они с интересом воспринимаются везде», — обозначил Песков.

Этими словами официальный представитель Кремля ответил на вопрос о заявлении Путина в преддверии прошедшей накануне тренировки ядерных сил и реакции Запада на них.

Ранее стало известно, что Российская армия провела очередную тренировку стратегических сил сдерживания, отработав применение ядерного оружия в ответ на подобный удар потенциального противника.

Тренировку в режиме видео-конференц-связи провел лично президент России как верховный главнокомандующий Вооруженными силами. При проведении учений Путин напомнил, что для России использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности.