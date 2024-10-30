Депутат Рады Дубинский: Зеленский ведет Украину к гражданской войне

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к гражданской войне, увеличивая пропасть между богатыми и бедными. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Самопровозглашенный (имеется в виду Зеленский — прим. "Ленты.ру") семимильными шагами ведет Украину к гражданский войне», — высказался политик.

Дубинский заявил о приближении Зеленским гражданской войны из-за опоры на богатых и беспринципных людей. По его мнению, украинский президент увеличивают пропасть между собой и своим окружением, с одной стороны, и простыми украинцами с другой. Он подчеркнул, что насильно мобилизованные в Вооруженные силы Украины не имеют мотивации воевать.

Ранее бывший украинский президент Леонид Кучма предупредил об усугубляющейся в стране проблеме с мобилизацией. Кучма отметил, что речь идет о «реальных противоречиях» общества, армии и властей.