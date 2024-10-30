В России священника заподозрили в педофилии после просмотра фильма с 12-летним школьником

Тульского священника заподозрили в педофилии после просмотра фильма с мальчиком

В Тульской области священника заподозрили в педофилии после его совместного просмотра фильма с 12-летним школьником. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

62-летний россиянин, по словам мальчика, на одной из утренних служб провел его за алтарь, подарил стихарь (одежда для пономарей — помощников батюшки во время службы). Находясь под приятным впечатлением, несовершеннолетний в тот же день попросился к священнослужителю в гости. Ребенок объяснил, что хотел бы посмотреть иконы и другую церковную утварь. Взрослый задумку поддержал, тогда же они обменялись номерами телефонов.

Когда мальчик пришел к священнику, тот предложил ему посмотреть кино, лежа на диване. По рассказу школьника, мужчина в процессе стал его гладить и в какой-то момент поцеловал «по-взрослому». Мальчик испугался и попросил батюшку больше так с ним себя не вести. Однако священник нисколько не смутился и вместо этого показал юному гостю Библию на старославянском языке и заверил, что все, что произошло, абсолютно нормально.

Затем священник начал переписываться с мальчиком, в своих сообщениях он нередко использовал эротические описания. Так, он пообещал, что когда ребенок вырастет, они будут целовать друг друга.

Мать несовершеннолетнего спустя некоторое время стала замечать, что сын неадекватно себя ведет, плохо спит и наносит себе порезы. Школьник признался родительнице, что протоиерей его домогался. Женщина отвела сына к психологу — мальчику диагностировали острое стрессовое расстройство.

В отношении священника возбудили уголовное дело. Мужчина не считает себя виновным. На допросе он подчеркивал, что подросток добровольно пришел к нему, чтобы поиграть с его внуком. Также, по утверждениям священника, мальчик жаловался на родителей, которые якобы хотели отлучить его от церкви.

Родители школьника чувствуют, что дело может так и не дойти до суда, поскольку священнослужитель нанял дорогого адвоката, который пытается убедить следствие, что ребенок все придумал.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя математики из общеобразовательной школы поселка Елизаветино.