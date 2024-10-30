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10:44, 30 октября 2024Россия

В российском городе раненому участнику СВО отказали в выплате

В Тюмени раненому участнику СВО отказали в выплате

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Тюмени раненому участнику специальной военной операции (СВО) отказали в выплате. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранение на передовой 35-летний боец получил в июне 2024 года. Военнослужащий обратился в департамент социального развития Тюменской области, но там ему отказали в выплате. Решение обосновали тем, что факт проживания мужчины в регионе не был подтвержден.

Дело дошло до суда, где бойцу пришлось доказывать, что до подписания контракта с Минобороны он проживал в Тюменской области, а затем отсутствовал в регионе по объективным причинам — находился на фронте.

По решению суда участник СВО получит выплаты по ранению от региона.

Ранее военному из Ханты-Мансийского автономного округа пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат. Чиновники ссылались на то, что у мужчины якобы не было соответствующих документов.

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      Елена Торубарова
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