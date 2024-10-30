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13:24, 30 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестный расстрелял автомобиль во время движения

В Ленобласти неизвестный расстрелял автомобиль марки Hyundai во время движения

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ленинградской области неизвестный расстрелял автомобиль марки Hyundai во время движения. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

По данным издания, ЧП произошло в Ломоносовском районе около деревни Рассколово накануне вечером. Неизвестный выстрелил в автомобиль, ехавший по дороге. Пуля попала в правое переднее стекло, а затем от левой стойки авто рикошетом отлетела в лобовое. Отмечается, что 57-летний водитель иномарки не пострадал. Его сын обратился к правоохранителям. Силовики осмотрели автомобиль и обнаружили в салоне пулю. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Малгобекском районе Ингушетии полиция ведет поиск неизвестного, совершившего в вооруженное нападение в селе Сагопши.

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      Анна Габай
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