В российском регионе неизвестный расстрелял автомобиль во время движения

В Ленобласти неизвестный расстрелял автомобиль марки Hyundai во время движения

В Ленинградской области неизвестный расстрелял автомобиль марки Hyundai во время движения. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

По данным издания, ЧП произошло в Ломоносовском районе около деревни Рассколово накануне вечером. Неизвестный выстрелил в автомобиль, ехавший по дороге. Пуля попала в правое переднее стекло, а затем от левой стойки авто рикошетом отлетела в лобовое. Отмечается, что 57-летний водитель иномарки не пострадал. Его сын обратился к правоохранителям. Силовики осмотрели автомобиль и обнаружили в салоне пулю. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Малгобекском районе Ингушетии полиция ведет поиск неизвестного, совершившего в вооруженное нападение в селе Сагопши.