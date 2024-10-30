В российском регионе подросток развел костер и оказался в больнице

В Ленобласти подросток развел костер и оказался в больнице с ожогами

В Приозерском районе Ленинградской области 16-летний подросток развел костер и оказался в больнице с ожогами. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Российский школьник пояснил, что находился во дворе дома, когда пламя внезапно перекинулось на него. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги лица, кисти и предплечья.

От госпитализации юноша отказался, в удовлетворительном состоянии его с матерью отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга. По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре два подростка попали в реанимацию после попытки разжечь камин в коттедже.

Подчеркивалось, что молодой человек и девушка тогда получили серьезные ожоги тела. Их отвезли в больницу.