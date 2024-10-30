В санкциях против российской нефти увидели угрозу мировой экономике

Le Monde: ужесточение санкций против России плохо скажется на беднейших странах

Ужесточение Западом санкций в отношении нефти из России подорвало бы мировую экономику. Такой прогноз со ссылкой на аналитиков публикует газета Le Monde.

Мировая экономика напрямую зависит от нефти, а РФ является одним из ключевых производителей энергоресурса, подчеркивается в публикации. В случае усиления ограничений в отношении российского топлива могут возникнуть перебои в поставках. Они, в свою очередь, приведут к резкому повышению цен.

Вслед за ростом нефтяных цен вырастет стоимость удобрений, продукции сельского хозяйства и обычных продуктов, указали аналитики. Особенно остро это ощутили бы на себе беднейшие страны мира, убеждена американский экономист Кэтрин Вольфрам.

С каждым годом антироссийские санкции становятся менее эффективными, пишет издание. Ситуация могла бы быть другой, если бы основная часть компаний, работающих в сфере страхования нефтяного транспорта, дислоцировалась на Западе, сказал глава компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

Ранее стало известно о намерении ЕС ужесточить санкции против России в случае, если на президентских выборах в США выиграет Дональд Трамп. По словам неназванных собеседников Reuters, Евросоюз собирается тщательнее контролировать ввоз в РФ «подозрительных поставок», а также ужесточить ограничения на поставки отечественной нефти.