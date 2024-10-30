В США объяснили плохую охрану Трампа во время покушений

Берман: причиной покушений на Трампа стала бюрократическая неэффективность

Причиной покушений на бывшего президента и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа стала обычная бюрократическая неэффективность. Плохую охрану политика во время покушений объяснил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру».

Секретная служба США, отметил он, должна была гораздо лучше подготовиться к защите Дональда Трампа. По его словам, нет никакого оправдания тому, что во время второй попытки покушения сотрудники были недостаточно подготовлены.

«Сторонники теорий заговора, конечно, считают, что плохую охрану администрация Байдена предоставила Трампу намеренно. Всякое возможно, но все же более вероятной кажется обычная бюрократическая неэффективность», — сказал Берман.

14 октября в штате Калифорния возле места проведения митинга бывшего президента задержали вооруженного мужчину. По данным местной полиции, на политика, вероятно, готовилось третье покушение. Задержанный отверг обвинения в подготовке покушения на политика. Он заявил, что шокирован тем, что его в этом подозревают.