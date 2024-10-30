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19:08, 30 октября 2024Наука и техника

В США перенесли начало работ над новым Abrams M1E3

TWZ: работы над автоматом заряжания для Abrams M1E3 перенесли

Фото: General Dynamics Land Systems

Армия США перенесла начало работ над компонентами новой модификации танка Abrams на 2025 финансовый год, который начался 1 октября. Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

Информацию о переносе работ над новым комплексом активной защиты (КАЗ) и автоматом заряжания обнаружили в бюджетном документе Пентагона. Там отметили, что это решение позволило высвободить 1,4 миллиона долларов для приоритетных проектов компании General Dynamics Land Systems (GDLS). В прошлом году компания получила предварительный контракт на проектирование M1E3.

В публикации подчеркнули, что КАЗ нового «Абрамса» — это не дополнительна система, а глубоко интегрированное в конструкцию танка оборудование. КАЗ и автомат заряжания станут ключевыми особенностями M1E3.

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В сентябре 2023 года издание Breaking Defense писало, что армия США планирует провести «более агрессивную» модернизацию «Абрамса», сделав его легче. Наращивать возможности существующей платформы без увеличения веса почти невозможно. M1E3 планируют эксплуатировать до 2040-х годов.

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      Даниил Иринин
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