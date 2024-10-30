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04:01, 30 октября 2024Мир

В США раскрыли ключевое отличие Трампа от Харрис

Политолог Берман: Харрис является порождением бюрократии, в отличие от Трампа

Фото: Evan Vucci / AP

Вице-президент США и кандидат Демократической партии Камала Харрис является порождением бюрократии, в отличие от бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру».

«В отличие от него [Трампа], Харрис — порождение машины Демократической партии, не имеющая собственных достижений», — подчеркнул политолог.

По мнению Бермана, ключевым отличием кандидатов является их отношение к существующей в США бюрократии. Он отметил, что Трамп пришел в политику извне на фоне недовольства традиционными политическими процессами.

Профессор заявил, что карьера Харрис стала причиной нехватки у нее риторических способностей для интервью. В то же время Трамп предлагает демонтировать государственную власть путем дерегулирования.

Ранее Харрис согласилась пройти тест на умственные способности и призвала Трампа последовать ее примеру. Она также обвинила оппонента в непригодности для должности президента США.

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      Юрий Леонов
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