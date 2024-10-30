В Южной Корее раскрыли возможные боевые позиции якобы прибывших на Украину войск КНДР

FT: якобы прибывшие войска КНДР можно использовать для оборонительных операций

Войска КНДР, которые якобы прибыли в зону проведения спецоперации на Украине, можно использовать для оборонительных операций. Их возможные боевые позиции раскрыл эксперт по вопросам обороны из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук, сообщает Financial Times (FT).

По его словам, у российских и северокорейских войск совершенно разная стратегическая культура, поэтому координировать их действия может быть очень рискованно и сложно.

«Я бы использовал их для оборонительных операций, которые потребовали бы гораздо меньше времени на подготовку», — отметил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Киев должен ударить по военным КНДР, если они окажутся на Украине, воюя на стороне России.

24 октября на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о наличии снимков с якобы северокорейскими военными на территории России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».