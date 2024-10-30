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08:18, 30 октября 2024Силовые структуры

Владельца российской сауны осудят за отравление гостей хлором

В Красноярском крае осудят владельца сауны, в которой гости отравились хлором

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении владельца сауны в Минусинске, в которой гости отравились хлором. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Его дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Фигурант свою вину признал.

Сауна работала с 2016 года. По версии следствия, предприниматель не контролировал качество воды в бассейне, а также не проводил бактериологические и паразитологические анализы и обучение персонала. Ночью 21 апреля в сауне отдыхала компания из 13 человек. Днем 21 и 22 апреля пять человек в возрасте от 18 до 27 лет, а также двое подростков 15 и 17 лет обратились в больницу с жалобами на легкую общую слабость, недомогание, першение в горле и носу, одышку.

Врачи диагностировали у пострадавших отравление хлором. Согласно акту эпидемиологического расследования, причиной отравления стала высокая концентрация свободного хлора в воздухе сауны, который появился в нем из воды бассейна из-за плохого проветривания помещения.

Ранее сообщалось, что сауна называется «Вегас» и ее временно закрыли из-за этого инцидента.

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      Варвара Митина
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