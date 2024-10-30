Володин назвал причину развала СССР

Володин объяснил причину развала СССР предателями в правящей партии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил причину развала СССР предателями, находившимися в правящей партии. Слова парламентария приводит ТАСС.

Он задался вопросом, почему, когда говорят о фамилиях предателей страны, которые допустили распад Советского Союза, никто не указывает, откуда они появились.

«Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе. Огромное расслоение», — сказал Володин.

Спикер Госдумы считает, что страна должна взять лучшее и необходимое от царской России и СССР.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что показ фильма «Интердевочка» привел к распаду СССР. По его словам, пропаганда нездоровых ценностей в этой картине внесла вклад в развал союза. Он добавил, что, когда в России начнут снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни, власти страны обязательно поддержат их показ.