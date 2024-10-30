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19:18, 30 октября 2024Россия

ВСУ атаковали российский регион двумя беспилотниками

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область двумя беспилотниками. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В пресс-службе объяснили, что российские войска с 17:00 до 18:00 пресекали попытки ВСУ атаковать объекты на территории страны.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В этот же день Минобороны России показало кадры с работой артиллеристов в Курской области. На опубликованном ролике видны выстрелы из самоходных гаубиц, которые проводят российские бойцы в направлении позиций противника.

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      Никита Абрамов
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